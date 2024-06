Lazio, Baroni resta il favorito per la panchina | Gli altri nomi in corsa

Dopo il rocambolesco addio di Tudor, alla Lazio stanno lavorando intensamente per avere un nuovo tecnico il prima possibile, per poter impostare il mercato e la stagione. In pole rimane Marco Baroni, che nelle ultime due stagioni si è salvato con Lecce e Verona. Lotito ha intenzione di incontrarlo prima di prendere la decisione definitiva. I tifosi biancocelesti però non ritengono il tecnico di Firenze un profilo all’altezza, e la dirigenza si guarda intorno. I nomi più altisonanti che sono circolati sono Sarri e Allegri, ma col primo non c’è stato nessun contatto, mentre il secondo sembra non essere interessato.

Lazio, tutte le alternative a Baroni

La Lazio continua a muoversi su diverse piste per il nuovo allenatore, ma Baroni rimane il più quotato. Come alternative il primo nome è quello di Conceição, che si è appena liberato dal Porto. Per adesso non c’è stato alcun contatto, e rimane il problema dell’ingaggio, visto che il portoghese percepiva uno stipendio alto per le casse biancocelesti. Si parla anche di Paulo Sousa e Gattuso, che piacciono al DS Fabiani ma sono profili simili a quello di Baroni. Sui social girano i nomi di Nesta e Klose, ma più per suggestione che per altro. Come detto, Baroni resta il favorito per il momento, nonostante il poco entusiasmo dei tifosi.