Il 28 novembre 2023 alle 18:45, la Lazio ospiterà il Celtic a Roma in un incontro decisivo del 5° turno del Girone E di Champions League​​. Dopo la vittoria sul Feyenoord, la Lazio si prepara a sfidare il Celtic, attualmente ultimo nel girone. La formazione guidata da Maurizio Sarri, in caso di vittoria contro il Celtic e di contemporanea sconfitta del Feyenoord nel loro match casalingo contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, si assicurerebbe matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Lazio-Celtic, COMPARAZIONE QUOTE

Prima del fischio d’inizio di Lazio-Celtic, i principali bookmakers hanno presentato le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Vediamo come queste quote si confrontano:

Snai : Lazio (1): 1.55 Pareggio (X): 4.25 Celtic (2): 5.75 Sportbet : Lazio (1): 1.64 Pareggio (X): 4.30 Celtic (2): 5.50 Gol Gol : Lazio (1): 1.61 Pareggio(X): 4.25 Celtic (2): 5.40



Cos’è successo all’andata?

La Lazio ha affrontato il Celtic in una partita emozionante e piena di colpi di scena. Il match, tenutosi il 4 ottobre 2023 al Celtic Park di Glasgow, ha visto la Lazio emergere vittoriosa con un risultato di 2-1 agguantato in extremis.

Lazio tra assenze e squalifiche

La Lazio si presenta alla sfida contro il Celtic con alcune importanti assenze e squalifiche da gestire. La coppia di difensori centrali titolari, Casale e Romagnoli, sarà assente per problemi muscolari, mentre Vecino è squalificato. Zaccagni è fuori a causa di un problema all’anca, e la presenza di Provedel in porta è incerta a causa di un’influenza. Queste assenze rappresentano delle sfide per la squadra, specialmente in difesa e a centrocampo, Sarri dovrà adattare la formazione di conseguenza.

Momento Celtic

Il Celtic arriva a questa sfida dopo aver ottenuto due risultati positivi in campionato, una vittoria per 6-0 e un pareggio per 1-1, dimostrando di essere in una buona forma e di dominare la classifica. Tuttavia, la squadra scozzese dovrà fare i conti con due importanti assenze dovute a squalifiche. Innanzitutto, Masaya Maeda sarà assente a causa di una squalifica derivante da un rosso diretto ricevuto nella partita di Madrid. Inoltre, l’esterno Luis Palma non sarà disponibile a causa di una squalifica per somma di ammonizioni. Queste due defezioni rappresentano delle perdite significative per il Celtic, e sarà interessante vedere come la squadra affronterà questa sfida senza due elementi chiave.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Bernardo; Jun, Furuhashi,Tilio. All. Rodgers.

Pronostico Lazio-Celtic e analisi finale

Data la situazione delle squadre e le defezioni importanti, si prevede una partita vivace, con una Lazio che nonostante le difficoltà, sembra avere un leggero vantaggio.

Da un lato, la Lazio arriva alla partita con la brutta sconfitta esterna in campionato a Salerno, dall’altro i biancocelesti hanno perso solo 1 degli ultimi 15 incontri europei giocati in casa. Inoltre, il Celtic ha mostrato difficoltà nelle trasferte in Italia, non avendo mai vinto in casa di squadre italiane e avendo faticato a trovare il gol negli scontri diretti recenti.

Considerando questi fattori ci aspettiamo un incontro che vede favorita formazione di Sarri, pertanto il pronostico consigliato è “1X+Multigol 2-5″. Con un risultato esatto finale di 2-0/2-1.