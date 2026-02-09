Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Lazio, che disastro: infortunati Gila e Basic, da valutare nei prossimi giorni

Anna Rosaria Iovino
Toma Basic

La Lazio continua a non trovare pace, si sono fermati ai box, per infortunio, anche Basic e Gila. Maurizio Sarri spera di riaverli a disposizione quanto prima, intanto che prepara il match importantissimo di Coppa Italia contro il Bologna previsto per mercoledì 11 febbraio.

Lazio, due infortuni importanti per Sarri

Questo weekend la Lazio ha perso un altro punto di riferimento a centrocampo a causa dell’infortunio che ha subito Toma Basic durante il primo tempo della sfida contro la Juventus allo Stadio Allianz di Torino. Il centrocampista biancoceleste ha infatti dovuto lasciare il campo alla fine della prima frazione di gioco, non rientrando in campo dopo l’intervallo. Lo scontro subito in campo gli ha causato un dolore acuto tra coscia e inguine. Il giocatore è in attesa di esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio.

Non solo Basic, a terra sul campo dell’Allianz anche Gila. Lo spagnolo ha accusato un fastidio al flessore destro ed è stato sostituito da Alessio Romagnoli. Anche per lo spagnolo, nei prossimi giorni, verrà visitato e valutato dallo staff medico dei biancocelesti. Una volta chiarita la gravità del problema accusato dal giocatore di Maurizio Sarri si potrà anche valutare il suo rientro in campo. Entrambi i giocatori sono in dubbio per la sfida contro il Bologna.

