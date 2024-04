Castellanos, titolare con la Salernitana: dovrà dimostrare di valere alla Lazio che ha speso 20 milioni per portarlo in capitale fidandosi di lui.

A sette gare dalla fine del campionato, la Lazio, guidata da Igor Tudor, ha bisogno di una sterzata per chiudere in modo dignitoso questa stagione. La formazione biancoceleste incontrerà quella guidata da Colantuono che necessità di punti, così come la Lazio. Il tecnico dovrà fare i conti anche con tanti infortuni, e in vista dell’assenza di Ciro Immobile, è il momento di Castellanos.

Lazio, Tudor dà l’opportunità a Castellanos

La Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile, infortunato, e sarà il momento di Castellanos venire in soccorso alla squadra, partendo da titolare. Mentre l’intera squadra è sull’ultima spiaggia per evitare un finale di campionato triste, l’attaccante argentino avrà finalmente la sua chance di mettersi in mostra per dare una versione più vicina a quella migliore di sé stesso.

Castellanos ha realizzato 4 reti in 38 partite, tutte in Serie A. Pagato venti milioni di euro per portarlo nella Capitale, non ha mai dimostrato il suo valore nel migliore dei modi, adesso sembra essere arrivato il momento. Tudor gli affiderà una maglia da titolare. Castellanos, supportato da Luis Alberto, titolare solo a Torino in Coppa Italia con Tudor, e da Felipe Anderson, che avanzerà sulla trequarti dopo aver giocato a tutta fascia contro la Roma.