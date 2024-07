Lazio, deciso il prolungamento di contratto per Mandas: ma c’è un ostacolo

Secondo Il Messaggero la Lazio starebbe pensando di prolungare il contratto a Mandas. Il portiere greco lo scorso anno si è conquistato il posto da titolare dopo che la prima parte di stagione l’aveva conseguita Provedel, successivamente dopo il suo infortunio Mandas si è rivelato più di un’alternativa. Il contratto dell’estremo difensore non è in discussione visto che scade tra 4 anni, ma per prolungarlo è presente una vecchia commissione che sta bloccando tutto il da farsi.

Lazio, Mandas: “Il mio obbiettivo vincere un trofeo e aiutare la squadra”

Il portiere biancoceleste ha collezionato 8 presenze consecutive da titolare nell’ultima stagione, dopo che era stato acquistato per 1,3 milioni di euro dall’OFI Creta. Mandas ha rivelato ieri dal ritiro della Lazio qualcosa sul suo futuro attraverso queste dichiarazioni a Lazio Style Channel: “Una cartolina della scorsa stagione? Sicuramente il mio esordio nel derby, non solo perché era la mia prima gara, ma per la vittoria che ha dato una grande gioia ai tifosi. Sono contento anche dell’esordio con la Grecia, anche perché è la Lazio che mi ha permesso di arrivarci. Il mio prossimo obiettivo è aiutare la squadra dando il massimo e magari a vincere un trofeo. Io ho sempre creduto in me stesso, ma quando sono arrivato il gruppo è stato molto importante, perché mi ha aiutato a inserirmi velocemente”.