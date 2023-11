Lazio-Roma è la partita delle partite uno delle quali i tifosi della Capitale attendono da un anno intero. Lazio-Roma non è solo Mourinho contro Sarri, Curva Nord contro Curva Nord, Lukaku contro Immobile e non solo. Parte subito forte la squadra di Josè Mourinho, che si aspetta una reazione dopo la partita con lo Slavia e al 5′ i giallorossi hanno subito un’occasione con Lukaku che però non colpisce come dovrebbe. La Roma c’è e si vede nei primi 20′ inizio visto che ai giallorossi viene annullato dal Var una rete irregolare di Cristante che sulla respinta di Provedel si trova in posizione di fuorigioco.

Lazio-Roma, pari deludente per Mourinho e Sarri

A creare però non ci sono solo i giallorossi perchè esce fuori la Lazio di Sarri e sia al 25′ che al 28′ i biancocelesti hanno una doppia occasione per aprire il derby prima con un bolide di Rui Patricio e poi con un colpo di testa di Romagnoli, che salva il portiere portoghese. Termina così il primo tempo all’Olimpico con le due squadre che rientrano nello spogliatoio. Inizia la ripresa e si accende subito la gara visto che Mourinho chiede un secondo giallo per Immobile e ci sono scaramucce e battibecchi tra Paredes e Pedro. Arrivano i primi cambi per la Lazio: per Sarri dentro Vecino e Isaksen per Pedro e Cataldi. Dopo un’azione capitata per l’ex Inter, il calciatore uruguaiano lascia subito il campo per infortunio con i biancocelesti che lo sostituiscono con Rovella. Poche le emozioni nel finale con Mourinho che inserisce Azmoun, Kristensen e Renato Sanches con Massa che fischia la fine dell’incontro.