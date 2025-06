Lazio, entro 48 ore vertice di mercato con la dirigenza: Sarri ha le idee chiare

A Formello c’è gran fermento per il prossimo mercato. A breve ci sarà un nuovo vertice con allenatore, Ds e presidente. Un tavolo dove presentare nuovi progetti e creare una Lazio competitiva e ricca di obiettivi da raggiungere. Sarri farà i suoi nomi, Fabiani farà altrettanto, poi, insieme, si cercherà di capire quale direzione prendere.

Lazio, la folta lista di Sarri

Nelle prossime 48 ore andrà in scena il vertice di mercato biancoceleste in Toscana. Fabiani è atteso a Castelfranco di Sopra, la casa del Comandante della Lazio. Tutti sono consapevoli delle problematiche della società, quindi le pretese saranno giuste e corrette. Non si parlerà solo di mercato in entrata, ma anche di quello in uscita. Tavares e Dele-Bashiru sono da valutare, una loro cessione aprirebbe ad un mercato che risponderebbe alla filosofia del gioco di Sarri. Non solo c’è anche Loum Tchaouna è tra le delusioni più grandi della scorsa stagione della Lazio, appena 2 gol e un assist sotto la guida di Baroni tra Serie A ed Europa League. L’addio è praticamente certo.

Per fare cassa e accontentare Sarri sarà prima necessario cedere gli esuberi. La lista di Sarri è chiara, figurano: Parisi della Fiorentina, Emerson Palmieri del West Ham, Ben Chilwell del Crystal Palace, Fabbian del Bologna, Fazzini. Poi c’è qualche altro giocatore, ma risulta essere più costoso, quindi difficile da raggiungere, come Loftus-Cheek del Milan.