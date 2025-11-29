Lazio, esame Milan: i tabù di Provedel e Maurizio Sarri

La Lazio per la tredicesima giornata di Serie A sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Esame ostico per la formazione di Formello, la quale spera di ribaltare pronostici e dare una svolta definitiva alla stagione, non a caso, una vittoria contro una delle principali candidate allo scudetto avrebbe un peso enorme, sia in classifica che dal punto di vista psicologico. Un match dove non mancano neanche i tabù da sfatare.

Lazio, i tabù da sfatare a San Siro

Maurizio Sarri si troverà di fronte Massimiliano Allegri in una sfida che va oltre il campo, ma il vero tabù per Sarri non è il collega toscano, ma la trasferta milanese, che negli ultimi anni si è rivelato difficile da sfatare. Sono sette le sconfitte consecutive per Sarri a San Siro da quando siede sulla panchina della Lazio. Questa sera tutti sono chiamati a rompere questo record di sconfitte.

Non solo per Sarri, i tabù ci sono anche per Prevedel. Mentre la Lazio ha la migliore difesa della Serie A, il Milan ha il miglior attacco. Secondo i dati, il portiere non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata nello stadio milanese, né contro l’Inter né contro il Milan. Un dato che pesa ma che allo stesso tempo rende la sfida ancora più affascinante e competitiva.