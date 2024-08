Lazio, Fabiani mette nel mirino Carlos Alcaraz | Le ultime

La Lazio sta lavorando duramente per le uscite, ma non sarà facile. L’Empoli è interessata a Cancellieri e Basic, ma le due parti non hanno ancora trovato l’accordo su formula e compenso. Nonostante la priorità dei biancocelesti siano le uscite, la Lazio non si è fermata e sta anche valutando delle entrate.

Lazio, ipotesi Alcaraz per il centrocampo

Secondo “sololalazio.it”, nel radar dei biancocelesti ci sarebbe anche Carlos Alcaraz del Southampton. A Fabiani piace molto Alcaraz ed è un nome da tenere d’occhio. L’argentino è arrivato alla Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto, e chissà se sarà un’opzione praticabile anche in estate. Alcaraz è interessante, così come Folorunsho, infatti probabilmente arriverà uno dei due. In attacco, invece, Dia è tornato in pole position.