Lazio, Guendouzi carica la squadra: “Obiettivo Champions”

Il centrocampista francese ha rilasciato importanti dichiarazione durante l’intervista con la Gazzetta dello sport, il classe ’99 inoltre ha espresso la sua voglia di tornare sul palcoscenico europeo con la Lazio.

Lazio, corsa alla Champions

Nel dettaglio le parole del centrocampista biancoceleste sono state le seguenti:

“Obiettivi? innanzitutto dobbiamo restare con i piedi per terra perché siamo ancora alle battute iniziali e abbiamo avversari fortissimi sia in A sia in Europa. Detto questo, dobbiamo continuare così senza porci limiti. Di obiettivi meglio non parlare, però sono onesto: a me piacerebbe tornare in Champions, quindi dobbiamo cercare di arrivare tra le prime quattro. ”

Mentre in merito alla Serie A e alla forte concorrenza per la Champions, Guendouzi ha aggiunto:

“Non sarà facile, perché in Italia ci sono almeno 7-8 squadre che possono ambire a quel traguardo e inoltre la classifica è molto corta. Però abbiamo dimostrato di poter competere”

Dunque il centrocampista, stando alle sue dichiarazioni, oltre che ha incitare i suoi compagni di squadra sembra essere pienamente consapevole delle difficoltà che li attendono, non ci resta quindi che attendere le prossime partite della Lazio per capire come si evolverà la stagione biancoceleste.