Lazio-Hellas Verona, statistiche e precedenti | Baroni e Noslin sfidano il passato

Lazio-Hellas Verona chiuderà la quarta giornata di Serie A, con la squadra di Baroni a caccia della seconda vittoria in campionato. Quello di lunedì sarà il 72esimo incrocio tra le due squadre, con 28 vittorie biancocelesti, 23 pareggi e 20 vittorie per gli scaligeri.

Lazio-Hellas Verona, quanti ex in gara

La prima sfida in assoluto tra le due squadre risale al 1970 mentre per l’ultimo dobbiamo tornare all’1-0 dello scorso anno, segnato proprio da Zaccagni e con Baroni sulla panchina dell’Hellas Verona. E proprio l’attuale allenatore della Lazio, ora non cerca rivincite o altro ma solo 3 punti che sarebbero indispensabili per smuovere la classifica e stemperare gli animi dopo un inizio di campionato così e così.