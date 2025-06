Maurizio Sarri ha un sogno di mercato che la società di Formello proverà a rendere realtà. Si tratta di Gedson Fernandes del Besiktas. Il calciatore portoghese è in scadenza nel 2027 e la valutazione sfiora i 20 milioni di euro, troppo esosa per la Lazio, ma si prova a trovare una strategia giusta per portarlo in capitale.

Lazio, pazza idea Fernandes del Besiktas

Gedson Fernandes, origini portoghesi, attualmente è un calciatore del Besiktas. Di ruolo centrocampista, risulterebbe la mezzala perfetta per il modulo di Maurizio Sarri. Nella stagione appena conclusa, il portoghese ha messo a segno anche 7 reti. Il lusitano è di piede destro ma dovrebbe comunque adattarsi bene a sinistra, come del resto fa anche Vecino.

Il giocatore ha un contratto con il club turco che scade nel 2027. Il calciatore ha una valutazione abbastanza alta, ma ha 26 anni ed è tecnicamente perfetto nel suo ruolo. La dirigenza di Formello dovrà trattare con il re dei procuratori, ovvero Mendes, per arrivare a portare il centrocampista a Roma.

La Lazio ha già formulato un’offerta, la quale sarebbe stata rifiutata dai turchi. Si tratta di prestito con diritto di riscatto. La proposta, avanzata da Lotito, sarebbe stata rispedita al mittente senza possibilità di discussione dal club del Besiktas che, per Gedson Fernendes (visto l’interessamento di molti club di Premier), ora chiederebbe una cifra intorno ai 40 milioni.