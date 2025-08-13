La Lazio ha dovuto fare i primi conti con gli infortuni. Il primo ad andare in infermeria è stato Vecino. L’uruguaiano ha saltato l’amichevole contro il Burnley a causa di un “affaticamento muscolare”. A Formello c’è un discreto ottimismo sul fatto che non si tratti di un infortunio grave.

Lazio, le condizioni di Vecino e altri giocatori ai box

L’allarme riguardante Matias Vecino, che è stato fermo da venerdì, sembra essere rientrato in casa Lazio. Fortunatamente, non si tratta di lesioni muscolari alla coscia sinistra, il giocatore si è fermato in tempo, evitando così la lesione che poteva essere fatale per l’inizio della nuova stagione. Questa mattina erano previsti gli esami ecografici, i quali sono stati effettuati a Formello e hanno rilevato un sovraccarico, una contrattura causata da affaticamento. Per questo motivo, non sarebbero necessari ulteriori accertamenti strumentali, ma solo alcuni giorni di riposo.

Vecino, a causa dello stop, ha saltato l’amichevole con il Burnley e con ogni probabilità non sarà rischiato nemmeno sabato contro l’Atromitos a Rieti, dato che non avrebbe senso forzarlo. La Lazio lo terrà a riposo, sperando di recuperarlo in tempo per l’esordio in campionato del 24 agosto a Como.

La Lazio conta anche altri giocatori fermo ai box, come Reda Belahyane che sta recuperando da una distorsione alla caviglia, che inizialmente richiedeva uno stop di circa dieci giorni. Anche lui dovrebbe essere pronto per la sfida di Como. Oltre a loro due, ci sono altri due calciatori che continuano nel lavoro differenziato: Patric e Gigot. Patric, reduce da uno stiramento, spera di rientrare per la partita del 31 agosto contro il Verona all’Olimpico, ma in caso contrario tornerà dopo la sosta. Gigot, invece, sta affrontando una lombosciatalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dal 20 luglio, sta lavorando separatamente.