La Lazio guarda anche alla difesa. La formazione biancoceleste nella stagione appena volta al termine ha avuto non poche difficoltà per via della zona di retroguardia. Tanti gli infortuni, e rosa al secco di sostituti all’altezza. Uno degli obiettivi principali del mercato estivo appena entrato nel vivo, riguarderà proprio la difesa.

Lazio, si pensa alla difesa: nel mirino Caleb Okoli

Sarri e Fabiani infatti hanno iniziato a progettare il calciomercato, e deciso che il primo reparto da puntellare è proprio la retroguardia. Quali sono i nuovi nomi emersi nelle ultime ore. Maurizio Sarri sa di cosa ha bisogno la sua formazione per affrontare al meglio la prossima stagione. Il tecnico e il Ds Angelo Fabiani possono iniziare a programmare il futuro degli Aquilotti. In particolare, si pensa alla retroguardia, che ripartirà quasi sicuramente da Romagnoli e Gila che hanno dato il massimo e hanno dimostrato il loro gran valore. La squadra non potrà farne a meno.

Considerando che sarà necessario almeno un innesto di livello, se rientrano al top, dopo gli infortuni, giocatori come Gigot, Provstgaard e Patric. I tre giocatori biancocelesti non solo devo risolvere l’infortunio subito, devoo anche convincere il tecnico toscano che sono all’altezza del progetto che inizierà nella prossima stagione. Intanto ds e tecnico iniziano a sondare nuovi profili, i quali sono diversi tra loro, ma sarà determinante la volontà dell’allenatore. Nel mirino c’è Caleb Okoli, difensore italiano classe 2001, in uscita dal Leicester retrocesso in Championship, e vecchia conoscenza della Serie A, dove ha giocato con le maglie di Frosinone e Atalanta. Non sarà facile portalo in capitale perché la concorrenza è vasta e agguerrita. Sul difensore ci sono Bologna, Milan e Parma. Il costo del cartellino è di circa 10 milioni.