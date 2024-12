Lazio, per Noslin e Pedro 2024 finito | Romagnoli e Dia da valutare per l’Atalanta

Nelle ultime settimane sta perdendo pezzi la squadra di Marco Baroni. La Lazio sarà regolarmente in campo nella giornata di oggi per preparare la delicata sfida di sabato sera contro l’Atalanta. Ciò, però, lo dovrà fare senza poter contare su Noslin, Pedro e Vecino che ne avranno ancora per qualche settimana per recuperare dai loro rispettivi infortuni.

Baroni spera di recuperare Romagnoli e Dia per l’Atalanta

Sia Dia che Romagnoli hanno giocato l’ultima sfida con il Lecce ma entrambi sono usciti un po’ acciaccati al termine della partita. Ovviamente per Baroni sarebbero due assenze importanti nel caso non ce la dovessero fare viste già gli altri infortuni soprattutto in attacco.