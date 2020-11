Lazio, pugno duro con Luis Alberto

Luis Alberto stangato dalla Lazio, il club biancoceleste avrebbe deciso di punire il centrocampista per le dichiarazioni dei giorni scorsi.

Le critiche via social di Luis Alberto il giorno della presentazione del nuovo aereo della società non sono state gradite dal club. Le scuse ufficiali del calciatore sembrano non bastare, la Lazio avrebbe deciso di punire il centrocampista, multa da 50 a 70 mila euro in arrivo e probabile esclusione dai convocati per la gara di Crotone. C’è chi, come Il Tempo, che parla addirittura di possibile cessione del calciatore, voce al momento che ci sentiamo di escludere.