Lecce-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

D’Aversa di fronte al suo passato al Via del Mare. Sfida importante, soprattutto per i salentini, finiti sul fondo della classifica. Gotti, subentrato nella passata stagione proprio all’attuale allenatore dell’Empoli, si affida al tridente composto da Dorgu e Banda sugli esterni, a supporto del terminale offensivo, Krstovic. Rebic in panchina. A centrocampo c’è Coulibaly con Ramadani e Rafia. Il tecnico dei toscani opta per Colombo, con Anjorin e Solbakken a sostegno sulla trequarti.

Lecce-Empoli, le probabili formazioni:



LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Haas, Pezzella; Anjorin, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.