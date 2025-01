Legni e un punto per parte: termina in parità tra Lecce e Genoa

Termina a reti inviolate la sfida del Via del Mare tra Lecce e Genoa. Tre legni nella prima frazione di gioco, uno per i padroni di casa e due, sulla stessa azione, per gli ospiti. I salentini, con la vittoria del Cagliari a Monza, scendono alla terz’ultima posizione di classifica, a pari proprio con i sardi. Altro risultato utile per i liguri restano in tredicesima posizione a 20 punti.

Lecce – Genoa, palo di Krstovic e doppia traversa dei rossoblù nel finale

Avvio di gara con il Lecce più aggressivo, che prova a mantenere palla e cercare l’azione in verticale. Grande azione dei padroni di casa al minuto numero tredici con Dorgu che conclude addosso a Leali. Il Genoa torna a farsi vedere dalle parti di Falcone al 16′. Pinamonti si allarga sulla destra e la mette al centro dove c’è Thorsby a spedire il pallone sopra la traversa. Al 22′ l’occasione più nitida dei salentini, Krstovic, da errore di De Winter, calcia da fuori area, sorprendendo l’estremo difensore rossoblù, ma la palla si stampa sul palo. Altra grande azione in verticale al 30′, Dorgu imbecca Coulibaly, il quale, a sua volta, scarica su Rafia, che trova l’opposizione della difesa del Grifone. Al 43′ occasione clamorosa per il Genoa, che colpisce ben due volte la traversa. Vitinha supera Gallo, entra in area e la mette dove c’è Thorsby, tutto solo, che colpisce il legno. Tuttavia, sulla ribattuta arriva la seconda traversa del Genoa con Pinamonti. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Lecce – Genoa, pari a reti inviolate

Viera prova a smuovere la squadra sostituendo Miretti al via della ripresa: in campo Ekhator. Occasione Lecce al 56′. Dorgu supera la difesa del Genoa, ma trova la pronta risposta di Leali ad evitare il vantaggio dei padroni di casa. Al 70′ Zanoli, appena entrato in campo al posto di Vitinha, tenta l’azione personale, rinvenendo, però, l’opposizione della difesa salentina. Al 75′ il Lecce ci prova con Guilbert, ma la palla termina in corner. Nel finale i giallorossi mantengono il controllo della sfera, con un Genoa rintanato nella propria metà del campo. Nel recupero tiro da fuori di Guilbert che termina sul fondo. Finisce a reti inviolate la gara del Via del Mare.

Lecce – Genoa, risultato e tabellino:

0 – 0

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (71′ Pierott); Coulibaly, Pierret, Rafia (71′ Helgason); Dorgu, Krstovic (84′ Rebic), Morente (84′ Karlsson). All. Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (64′ Kassa), Thorsby (73′ Masini); Vitinha (70′ Zanoli), Pinamonti, Miretti (45′ Ekhator). All. Vieira.