Lecce – Genoa, le ultimissime dal Via del Mare

Giampaolo conferma Baschirotto e Jean al centro della difesa per Lecce – Genoa, supportati da Guilbert e Gallo sulle fasce. In mezzo al campo Pierret sostenuto da Coulibaly e Rafia. In avanti il tridente composto da Dorgu e Morente ai lati di Krstovic. Vieira recupera Balotelli, che va in panchina. Attacco della formazione ligure a Pinamonti, con Zanoli e Vitinha. A centrocampo Badelj, Thorsby e Frendrup. In difesa Bani e Vasquez al centro, con Sabelli e Martin sulle fasce.

Lecce – Genoa, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.