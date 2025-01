Lecce – Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida salvezza al Via del Mare tra Lecce e Genoa. Giallorossi reduci da due sconfitte consecutive, arrivate rispettivamente contro Lazio e Como, con 16 punti raccolti e l’ombra della zona rossa, lontana due lunghezze. Grifone in altre condizione, sette risultati utili in otto gare. L’ultimo precedente in Puglia, risalente al 22 settembre 2023, è terminato 1-0 in favore dei padroni di casa con rete di Oudin. Il match, in programma il 5 gennaio alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Lecce – Genoa, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.