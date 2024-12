Calciomercato Lazio, Hysaj nel mirino del Lecce l Le ultime

Lazio e Lecce in trattativa per un prestito secco, nel mirino l'esterno albanese

Con la vicina apertura del mercato, la Lazio pensa a gli esuberi in rosa. Infatti – come riportato da Alfredo Pedullà – Hysaj potrebbe partire in prestito secco già il prossimo gennaio.

Lazio, la situazione di Hysaj

Il contratto del terzino albanese scadrà il prossimo giungo 2026, motivo per cui la dirigenza biancoceleste vorrebbe cedere al più presto il calciatore per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. In questo senso, un operazione di prestito secco non rientrerebbe nei piani della Lazio, ma considerando la scarsa richiesta per il classe ’94 non è da escludere una sua partenza per il Lecce.

Per adesso però la trattativa è nelle sue fasi iniziali, non resta che aspettare le prossime settimane per capire quale sarà il futuro di Hysaj.