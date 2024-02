Lecce-Inter, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Lecce-Inter, comparazione quote.

La partita tra Lecce e Inter, prevista per la 26ª giornata di Serie A, si annuncia come un appuntamento di grande interesse nel panorama calcistico italiano. La sfida vedrà opposte due realtà differenti del campionato, con l’Inter che punta a consolidare la sua posizione in vetta alla classifica e il Lecce che cerca di distanziarsi dalla zona retrocessione.

Lecce-Inter, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.45 su Snai e 1.52 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria del Lecce (segno 1) si trova anche quota 7.25. Ecco la comparazione quote di Lecce e Inter dei bookmakers: