Lecce-Juventus, i convocati bianconeri: Vlahovic non parte, prima per Alfonso Montero

Lecce-Juventus, Thiago Motta annuncia i convocati in conferenza stampa

Juventus in grande emergenza al Via del Mare. Si stringe il cerchio di alternative attorno a Thiago Motta, obbligato a pescare dalla Netx Gen e dalla Primavera. Come comunicato dallo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa, non partiranno per il Salento Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Adzic, McKennie, Savona e Dusan Vlahovic. Prima convocazione per il figlio d’arte, Alfonso Montero, oltre ai vari Diego Pugno e Filippo Pagnucco, dalla Primavera, a cui si aggiungono Augusto Owusu e Christos Papadopoulos dalla Next Gen.