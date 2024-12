Lecce-Lazio, le scelte di Giampaolo e Baroni: le formazioni

Baroni torna al Via del Mare.

Lazio con il 4-2-3-1. Biancocelesti a caccia di risposte dopo la sonora sconfitta casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi. Difesa con Patric e Gila al centro, supportati da Lazzari e Nuno Tavares sulle fasce. In mezzo al campo Guendouzi e Rovella. In avanti Castellanos, supportato da Isaksen e Zaccagni ai lati di Dia sulla trequarti. Giampaolo opta per il tridente composto da Pierotti, Krstovic e Tete Morente. A centrocampo Ramadani, coadiuvato da Coulibaly e Rafia. Il tecnico dei salentini sceglie Jean al centro della difesa con Baschirotto.

Lecce-Lazio, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.