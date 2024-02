Lecco: in arrivo Aglietti per l’impresa salvezza

Il Lecco ha scelto Aglietti come successore di Bonazzoli

Il Lecco ha scelto Alfredo Aglietti per il dopo Bonazzoli, sarà l’ex allenatore di Chievo ed Ascoli a tentare l’impresa salvezza. Dopo 5 sconfitte consecutive il club lombardo è precipitato all’ultimo posto in classifica, la zona playout dista solamente due punti, mentre per la salvezza diretta, ad oggi sono sette le lunghezze da recuperare.

Oggi ci sarà la presentazione del nuovo tecnico, e poi la squadra inizierà a preparare la sfida contro il Cosenza della prossima giornata.