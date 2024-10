L’Inter batte l’Empoli (0-3) e resta in scia del Napoli | Decidono Frattesi e Lautaro Martinez

Partita ostica per l’Inter al Castellani di Empoli, con la squadra di casa che scende in campo per confermare l’ottimo avvio di stagione. E in effetti l’Empoli inizia bene la partita e mette in difficoltà l’Inter, fino all’episodio che cambia la partita, che arriva al 30′ minuto di gioco. Intervento scomposto di Goglichidze sulla caviglia di Thuram, arbitro richiamato al Var e cartellino rosso. Da lì in poi la partita chiaramente si mette in discesa per i nerazzurri, che però la sbloccano con un po’ di fortuna. Frattesi calcia e il pallone deviato finisce sotto la traversa, per lo 0-1 dell’Inter. Poi ancora Frattesi, imbeccato da Lautaro Martinez, piazza col piattone all’angolino e fa male alla sua ex-squadra. Alla fine la chiude proprio l’argentino, che su errore della difesa dell’Empoli approfitta dell’assist di Barella e col sinistro mette dentro il gol dello 0-3. I nerazzurri continuano a inseguire il Napoli di Conte e vanno a meno 4.

Empoli-Inter, il tabellino del match

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 93 Maleh, 8 Anjorin, 13 Cacace; 10 Fazzini, 17 Solbakken; 29 Colombo. A disposizione: 12 Seghetti, 98 Brancolini, 3 Pezzella, 5 Grassi, 6 Henderson, 7 Sambia, 9 Pellegri, 16 Belardinelli, 19 Ekong, 22 De Sciglio, 31 Tosto, 32 Haas, 35 Marianucci, 90 Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 5′ st Frattesi, al 22′ st Frattesi, al 34′ st Lautaro

Ammonizioni: Cacace, Bastoni

Espulso: al 29′ pt Goglichidze

Recupero: 3′ pt, 3′ st