Lione-Juventus, le probabili formazioni: come vederla in tv e streaming

Lione-Juventus, formazioni: come vederla in tv e streaming

Lione Juventus formazioni tv streaming | La Juventus affronta con i favori del pronostico gli ottavi di finale della Champions League 2019-20. Stasera alle 21 i bianconeri incontreranno i francesi del Lione nella gara d’andata, in trasferta al caldo Parc Olympique Lyonnais, per una sfida tra due compagini che vivono sul piano del rendimento stagioni molto diverse. La Juventus è prima in campionato con 60 punti raccolti nei primi 25 incontri. Il Lione, sesto con 37 punti raccolti nelle prime 26 gare, ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte negli ultimi 5 match della Ligue 1. Finora Juventus e Lione si sono affrontate 4 volte in gare ufficiali: due volte in Europa League, per gli ottavi di finale nella stagione 2013/2014, e due volte in Champions, durante la fase a gironi nel 2016-2017, quando la squadra allenata da Massimiliano Allegri disputò la finale contro il Real Madrid. Il bilancio delle sfide precedenti indica tre vittorie della Signora e un pareggio.

Le scelte di Sarri e Garcia

E’ lunga la lista degli indisponibili nelle due squadre. Tra i padroni di casa domani mancheranno gli infortunati Solet, Konè, Depay e Reine-Adelaide. Tra gli ospiti invece risultato assenti, sempre per infortunio, Douglas Costa, che potrebbe però recuperare per la partita di campionato contro l’Inter, Khedira e Demiral. Per quanto riguarda le formazioni la Juventus ha ritrovato Pjanic e Higuain. Sarri per il suo consueto 4-3-3 dovrebbe schierare dal primo minuto Bentancur, Pjanic e Rabiot a centrocampo e il tridente composto da Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo in avanti. Al centro della difesa invece la coppia Bonucci-De Ligt. Il Lione dell’ex romanista Rudi Garcia dovrebbe invece affidarsi in attacco per il suo 4-3-1-2 a Terrier, Ekambi e Bertrand Traorè. A dirigere la gara sara’ l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembelé. Allenatore: Garcia. A disposizione: Tatarusanu, Andersen, Terrier, Traoré, Gouiri, Tete, Caqueret.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi, Higuain.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).