Liverpool-Fulham, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Liverpool si appresta ad affrontare il Fulham in una partita chiave della Coppa di Lega inglese, programmata per il 10 gennaio 2024 ad Anfield. Dopo aver ottenuto una vittoria significativa contro l’Arsenal nella FA Cup, il Liverpool cerca di mantenere il suo slancio in questa competizione. Il Fulham, dall’altra parte, ha recentemente superato il Rotherham United e si presenta con l’ambizione di creare un’ulteriore sorpresa. La partita sarà un test importante per entrambe le squadre, con il Liverpool favorito ma il Fulham è certamente in grado di poter dire la sua.