Lotito controcorrente: “Provo a rinnovare il contratto a Milinkovic”. E poi attacca Roma e Inter

Intervento a gamba tesa di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che svela alla Gazzetta dello Sport le prossime mosse biancocelesti, a cominciare dal rinnovo di Milinkovic-Savic. “Squadra che vince non si cambia, si integra. E noi integreremo”. E poi ancora: “Si parla sempre di giocatori da comprare, ma anche non venderli è fondamentale. Milinkovic io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti… Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere (tipo Roma e Inter, ndr). E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi… Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi”.

Lotito: “Milinkovic-Savic non ha chiesto la cessione”

Sul calciatore serbo ha poi risposto così: “A me no, non lo ha detto. Sta con noi da otto anni, sono tanti. Sa che a settembre la Lazio ha pagato gli stipendi di gennaio? Dico: a settembre gli stipendi di gennaio. Nessuna società non in Italia, ma al mondo ha fatto una cosa del genere. Perché se ne deve andare? I giocatori da noi sono contenti, hanno tutto. Si dà troppa importanza al denaro, trascurando l’uomo. E’ una mentalità sbagliata. In base a queste idee, un medico che prende duemila euro a visita è un fenomeno perché costa tanto. E quelli che vanno a fare i missionari in Africa senza prendere un soldo cosa sono, cretini”.