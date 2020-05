Coronavirus, basket: l’Nba rinvia la Lottery Draft. I dettagli

Nba rinvia la Lottery Draft

L’NBA ha rinviato a data da destinarsi la Lottery per il Draft (in cui le peggiori 14 squadre della lega si giocano la prima scelta assoluta) e la Combine (l’evento in cui i futuri protagonisti del Draft incontrano le dirigenze della Nba), eventi entrambi in programma a maggio a Chicago. La lega ha preso la decisione venerdì, anche se era attesa da tempo.

Lottery Draft solo se termina la stagione

La Lottery non può avvenire fino a quando la stagione regolare non sarà completata o dichiarata conclusa. Per ora, il Draft resta programmato per il 25 giugno anche se probabilmente sarà rinviato