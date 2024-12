Lucca e Thauvin completano la rimonta dell’Udinese (1-2). Secondo ko di fila per la Fiorentina

In un primo tempo in cui succede poco e nulla la Fiorentina riesce a trovare il vantaggio al minuto 8 con il calcio di rigore trasformato da Moise Kean dopo il contatto giudicato falloso di Kristensen su Sottil. Al 36′ l’attaccante viola avrebbe anche l’occasione per raddoppiare ma a tu per tu con Sava si fa ipnotizzare.

L’Udinese espugna l’Artemio Franchi

Nella ripresa i ritmi si alzano e al 49′ follia di Ranieri che sbaglia il passaggio servendo Ekkelenkamp, palla buona poi per Lucca che davanti a De Gea non perdona. Al 57′ arriva anche il sorpasso dell’Udinese con un gol fantastico di Thauvin col mancino a rientrare sul secondo palo dai 20 metri. Al 69′ tiro di Kean da dentro l’area che si infrange però sul palo mentre sei minuti dopo lo stesso attaccante italiano non riesce a deviare in porta il colpo di testa di Kouame che ha mandato fuori tempo l’uscita di Sava ma pallone che termina sul fondo. La Fiorentina non riesce a trovare il gol del pari nel finale e quindi arriva la seconda sconfitta di fila in campionato perdendo contatto con quelle davanti mentre l’Udinese si porta a -3 dal Milan.

Tabellino del match

Reti: 8′ rig. Kean, 49′ Lucca, 57′ Thauvin

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (86′ Parisi); Cataldi, Adli (62′ Mandragora); Colpani (70′ Ikone), Beltran (62′ Gudmundsson), Sottil (70′ Kouame); Kean. All. Palladino

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè (46′ Abankwah); Ehizibue (86′ Rui Modesto), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (67′ Atta), Zemura; Thauvin (86′ Iker Bravo), Lucca. All. Runjaic

Arbitro: Matteo Marcenaro

Ammoniti: 5′ Sottil, 38′ Zemura, 46′ Kristensen, 52′ Ehizibue, 73′ Sava, 81′ Kouame, 95′ Lovric