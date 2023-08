In arrivo la fumata bianca, il belga pronto per la Roma

Accordo praticamente raggiunto tra Roma e Chelsea per Lukaku. Il calciatore del Chelsea arriverà a Trigoria in prestito secco. Il club giallorosso pagherà per intero l’ingaggio di 12 milioni di euro lordi. Lukaku grazie ai benefici del decreto Crescita, ne guadagnerà 9 netti. Mourinho pronto ad abbracciare il belga, il centravanti ideale per il tecnico portoghese, pronto ad affiancare Dybala in un attacco da top team.