Calciomercato Roma, assalto a Lukaku: gli aggiornamenti

I presidenti di Roma e Chelsea, Dan Friedkin e Todd Boehly, si sono incontrati faccia a faccia questa sera allo Stamford Bridge per Lukaku. Il belga ora vuole i giallorossi e non ha più bisogno del fine settimana per prendere una decisione. Lukaku alla Roma? Così, finalmente, Mourinho avrebbe il suo attaccante, che andrebbe a completare il reparto offensivo.

Calciomercato Roma, Pinto al momento giusto

Il ds della Roma aveva lasciato tutti un pò con la bocca amara, dopo l’arrivo di Azmoun. L’attaccante tanto desiderato era in procinto di non arrivare. Dopo i tanti nomi da Scamacca ad Icardi passando per Leonardo e Zapata, la Roma è ormai ad un passo da Big Rom.