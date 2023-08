Calciomercato Roma, Ryan Friedkin e Pinto a Londra per Lukaku | I dettagli

Sono ore decisive per il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma. Questa mattina dopo la notizia rimbalzata da Londra che il Chelsea ha aperto al prestito di Lukaku, i dirigenti giallorossi sono partiti da Ciampino direzione Londra per un incontro (risolutivo?) col Chelsea per il passaggio dell’attaccante belga.

Calciomercato Roma, Lukaku vola da Mourinho?

Quest’oggi Josè Mourinho(che conosce benissimo il calciatore avendolo già allenato) in conferenza stampa ha ribadito come sarebbe contento di avere in rosa tre attaccanti del valore di Belotti, Azmoun e appunto Lukaku. Nelle prossime ore capiremo il tipo di operazione(da vedere se sarà un prestito secco o oneroso), anche se certamente il futuro dell’attaccante belga è sempre più vicino al ritorno in Italia.