Lukaku e Pellegrini stendono il Frosinone: i giallorossi tornano alla vittoria

Vincere per uscire dalla crisi dopo la brutta sconfitta di giovedì contro il Genoa. Mourinho lancia dal 1′ Karsdorp in difesa e Bove a centrocampo, e davanti il solito tandem formato da Dybala e Lukaku. I giallorossi partono subito forte anche se è il Frosinone a non concedere nessun spazio con il pressing alto per contrastare Pellegrini e compagni. Al 22′ arriva però il primo squillo e la rete della Roma con Lukaku, che è bravo a concludere a rete un assist perfetto di Paulo Dybala. Quattro minuti più tardi il Frosinone ha l’occasione per pareggiare con Cuni, che però spreca tutto. Finisce quindi uno a zero il primo tempo in favore dei giallorossi.

Ricomincia il secondo tempo ad altri ritmi visto che la Roma parte subito forte e al 56′ ha ancora una nuova occasione con Paulo Dybala che cerca sempre Lukaku anche se è brava la difesa del Frosinone ad intercettare la palla. Al 61′ Di Francesco cambia l’attacco: dentro Caso e Cheddira e fuori Baez e Cuni. Pochi spunti in questo secondo tempo con il Frosinone che prova a spingere per provare a recuperare la partita mentre i giallorossi giocano di rimessa. Al 70′ arriva anche il primo cambio per Mourinho: dentro Kristensen e fuori Karsdorp. Dopo un tiro impreciso di Bove 5′ minuti più tardi, all’83’ arriva il raddoppio della Roma con Lorenzo Pellegrini che è bravo a sfruttare una punizione dalla sinistra che deve solo spingere a rete e battere Turati. Grazie alla rete della tranquillità ora Mourinho può mettersi di togliere Pellegrini e Dybala e di inserire Azmoun e Aouar. Finisce qui, con i giallorossi che conquistano tre punti preziosissimi dopo la sconfitta di Genoa.

TABELLINO:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Mancini, Ndicka; Karsdorp (dal 25′ st Kristensen), Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala (dal 46′ st Azmoun), Pellegrini (dal 40′ st Aouar); Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Celik, Joao Costa. Allenatore: Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini (dal 18′ pt Romagnoli), Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cuni (dal 16′ st Cheddira), Baez (dal 16′ st Caso). A disposizione: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Reinier, Caso, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Reti: al 21′ pt Lukaku, al 38′ st Lo. Pellegrini

Ammonizioni: Barrenechea, Karsdorp, Soulé

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 8 minuti nella ripresa