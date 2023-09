Bruno Conti: “A Liedholm devo tutto. Lukaku come Pruzzo, due campioni”

Intervistato da Sky Sport nel corso di un evento ad Anzio, Bruno Conti è tornato a parlato in vista di Genoa-Roma ma anche di Romelu Lukaku.

Conti: “Liedholm mi ha fatto arrivare in Nazionale”

Giovedì c’è Genoa-Roma, che rimane nella storia per lo scudetto del 1983.

“Per chi cresce in un settore giovanile come quello della Roma, e io ci sono cresciuto con il grande capitano Agostino Di Bartolomei e gli altri, vincere uno scudetto con la squadra del cuore è importante. Gli artefici sono stati Dino Viola e Nils Liedholm che pezzo dopo pezzo hanno creato quella squadra per arrivare all’obiettivo. Mi ha fatto doppiamente piacere perché l’ho vinto a Genova, e col Genoa ho giocato due anni. Abbiamo festeggiato, ricordo tutto, mi sono ubriacato nello spogliatoio e non bevo. È stato un anno incredibile, abbiamo interpretato un calcio bellissimo e ci siamo divertiti”.

Hai avuto grandi allenatori: quali qualità aveva Liedholm?

“A parte il lavoro settimanale, e da un’esercitazione ne tirava fuori 4-5 perché era pieno di inventiva, ha saputo gestire un gruppo anche nelle piccole difficoltà, sapeva comunicare nel modo corretto e con la famosa ragnatela ci faceva divertire. È stato quello che mi ha fatto esordire nel ’74, ha creduto in me, poi mi ha riportato alla Roma e mi ha fatto arrivare in Nazionale. Gli devo tutto. Un grande uomo e un grande allenatore”.

C’è qualche analogia tra Lukaku e Pruzzo?

“Sono due grandi bomber con caratteristiche diverse. Sapevo già dove trovare Pruzzo. Vale lo stesso per Lukaku, che sa far salire la squadra e fa reparto, quando si deve girare sposta il difensore, è un grande campione e giocatore come lo era il bomber Pruzzo. Con caratteristiche diverse sono due grandi campioni”.

Se Mourinho ci sta ascoltando convoca Bruno Conti per fare gli assist a Lukaku…

“Ci ha provato il mister (ride, ndr)”.