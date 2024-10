Serie A, un super Pinamonti risponde ad Orsolini ed Odgaard (2-2) | Genoa-Bologna finisce in parità

L’anticipo dell’ottava giornata di campionato vede contrapporsi, nella cornice piovosa del Ferraris, Genoa e Bologna. Prima frazione dai ritmi sostenuti, con entrambe le squadre molto attive dal punto di vista, non riuscendo tuttavia a trovare subito la via della rete. La migliore occasione per i padroni di casa arriva dal destro di Pinamonti che però trova una pronta risposta di Ravaglia. Il Bologna non resta a guardare e, dopo una serie di occasioni sventate da un grande Leali, passa avanti al 37′ grazie a Riccardo Orsolini: Il numero 7 in maglia bianca punta la difesa genoana, rientra sul sinistro e trova la conclusione vincente, complice una deviazione di Vasquez. Ad inizio ripresa il gli ospiti continuano a spingere con insistenza e al 56′ trovano subito il raddoppio: Sugli sviluppi da angolo la palla giunge ad Odgaard che controlla e con una botta col mancino fa 2-0 in favore dei felsinei. Gli uomini di Italiano restano in assoluto controllo della gara, cercando di addormentarla quanto possibile. Al 73′ però c’è la reazione del Genoa: Andrea Pinamonti sfrutta un’ingenuità di Casale e col piattone dal limite rimette in gara i suoi. Il Grifone non si ferma più e al minuto 85′ trova un’incredibile pareggio: Su sviluppi da palla inattiva Pinamonti svetta di testa e trova la sua doppietta personale ma soprattutto un insperato 2-2.

Genoa-Bologna, il tabellino:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli(45′ Norton-Cuffy), Matturro, Vasquez; Sabelli, Melegoni(45′ Ekhator), Frendrup(82′ Ankeye), Thorsby(65′ Masini), Martin; Miretti(65′ Zanoli), Pinamonti.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Vogliacco, Zanoli, Ahanor, Bohinen, Norton-Cuffy, Masini, Badelj, Accornero, Pereiro, Ankeye, Ekhator. Allenatore: Alberto Gilardino

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini(90′ Holm), Odgaard(62′ Fabbian), Dominguez(62′ Karlsson); Castro(76′ Dallinga).

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Holm, Lucumì, De Silvestri, Lykogiannis, Corazza, Pobega, Urbanski, Dallinga, Fabbian, Karlsson. Allenatore: Vincenzo Italiano

Reti: 37′ Orsolini (B); 56′ Odgaard (B); 73′ Pinamonti (G); 85′ Pinamonti (G).

Ammoniti: 64′ Martin (G); 85′ Pinamonti.