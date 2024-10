Liverpool-Bologna, le scelte di Slot e Italiano: le formazioni

Seconda uscita europea per il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato questa nella prestigiosa sfida contro il Liverpool. Rossoblù in campo con il 4-3-3. Difesa con Beukema e Lucumì al centro, supportati da Posch e Lykogiannis sulle fasce. In mezzo al campo Freuler, coadiuvato da Moro e Fabbian. In avanti Castro al centro, con Orsolini e Ndoye sulle fasce.

Liverpool-Bologna, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Tsimikas, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Djogo Jota. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.