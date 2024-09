Serie A, un super gol di Castro regala la vittoria al Bologna | Monza battuto 2-1

Nel pomeriggio dell’ U-Power Stadium, Monza e Bologna vanno a caccia della prima vittoria stagionale. Nelle prime 4 uscite infatti, entrambe le compagini hanno raccolto 3 punti e oggi cercano riscatto per regalare una gioia ai propri tifosi. Al 24′ sono gli ospiti a passare avanti con Urbanski che raccoglie il cross di Lykogiannis e di testa batte Turati, trovando il suo primo gol in serie A. Nonostante il vantaggio continuano a spingere gli uomini di Italiano che vanno più volte vicini al raddoppio ma al 43′ sono i brianzoli a trovare la via della rete : sviluppo della manovra da dietro, riceve Maldini che calcia da fuori e sulla goffa respinta di Ravaglia arriva il tap in di Milan Djuric. Il primo tempo si conclude in parità. Buona prestazione del Bologna che però spreca troppo e viene punito allo scadere. Inizio ripresa equilibrata con ritmi più blandi rispetto alla prima frazione. La situazione si sblocca al minuto 80′: Castro riceve al limite da Freuler e con un potente mezzo esterno la mette all’angolo alto trovando il 2-1. Prima vittoria stagionale per il Bologna, 3 punti che potrebbero sboccare definitivamente la stagione degli uomini di Italiano.

Reti: 24′ Urbanski(B); 44′ Djuric(M). Ammoniti: 18′ Carboni(M); 42′ Izzo(M); 51′ Lucumì(B); 85′ Castro(B); 85′ Marì(M).

Formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo(81′ Bondo), Marì, Carboni; Pedro Pereira(88′ D’Ambrosio), Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini(71′ Forson), Mota(71′ Caprari); Djurc(82′ Maric). Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caprari, Forson, Maric, Valoti, D’ambrosio, Bondo, Postiglione, Scaramelli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri(78′ Posch), Lucumì, Casale(45′ Beukema); Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard(71′ Iling-Junior), Urbanski(78′ Moro); Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Erlic, Moro, Orsolini, Karlsson, Iling-Junior, Corazza, Dallinga, Dominguez, Beukema, Miranda, Fabbian.