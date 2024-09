Serie A, Castro e Iling-Junior riacciuffano il Como | Al Sinigaglia finisce 2-2

Al Sinigaglia Como e Bologna scendono in campo per la sfida che vale la 4a giornata di Serie A. Partenza lampo degli uomini di Fabregas che al 5′ trovano il vantaggio: Uno spumeggiante Fadera serve Cutrone in area che di prima tenta un cross basso deviato da Casale nella propria porta. Dopo il gol la squadra di Italiano non si perde d’animo e tiene alta la pressione non riuscendo tuttavia a trovare la giocata giusta per il pari. Tra i lombardi spicca la prestazione di Nico Paz che delizia il pubblico del Sinigallia con un paio di giocate di pregevole fattura. Inizio di ripresa ancora nel segno di Patrick Cutrone che al 53′ riceve un’ottima palla di Strefezza e con un bel destro sul secondo palo trova la rete del 2-0 che, a causa di problemi di linea con la sala VAR verrà convalidata solamente dopo 6 minuti. Dopo aver rischiato per un paio di volte di subire il tris, si sveglia il Bologna che prima colpisce un palo con Pobega, fino a riaprirla al 76′ con il neo entrato Castro che stoppa un pallone deviato da Goldaniga e batte Audero. Al 91′ i rossoblù trovano il meritato pareggio con Iling-Junior che si presenta alla grande al popolo emiliano con un grande sinistro a giro sul secondo palo trova un sofferto quanto meritato 2-2.

Como-Bologna, il tabellino:

Reti: 5′ Aut. Casale; 53′ Cutrone; 76′ Castro; 91′ Iling-Junior.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena(67′ Goldaniga), Kempf, A.Moreno; S.Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera(78’Da Cunha); Cutrone(78′ Belotti). All. Fabregas.

A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Cerri, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Van Der Brempt, Verdi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale(80′ Lucumì), Miranda; Aebischer(45′ Fabbian), Freuler, Pobega; Orsolini(63’Iling Junior), Dallinga(63’Castro), Odgaard(80′ Ndoye) . All. Italiano.

A disposizione: Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Castro, Karlsson, Ndoye, Iling Junior, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Dominguez, Fabbian, Urbanski