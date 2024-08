Prima Orsolini, poi Giannetti: pari nella prima per Bologna e Udinese

Skorupski salva il Bologna

Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Udinese, stesso risultato della passata stagione. Dopo un primo tempo non entusiasmante, sono i felsinei a trovare la via del vantaggio con Orsolini. Su calcio d’angolo, Erlic viene steso in area di Payero, l’arbitro concede il penalty, si presenta l’esterno rossoblù, che non sbaglia. Diversamente, è sono i friulani a divorarsi il pari con Thauvin che sbaglia dagli undici metri. Ancora Payero protagonista, questa volta con Skorupski che lo travolge e si riscatta immediatamente. Al 68′ l’Udinese trova il pari, con Giannetti. Corner calciato da Brenner, il difensore si fa trovare pronto e stacca di testa, mettendola dove Skorupski non può nulla. Un punto per parte per le due squadre.