L’ultima scommessa dell’Inter si chiama Thiago Romano | Altro attaccante per Inzaghi

Nuovo attaccante in arrivo per Inzaghi. Si tratta di Thiago Romano, giovane attaccante classe 2006 che potrebbe far parte della rosa di Inzaghi, probabilmente dopo Lautaro Martinez, Taremi, Thuram e Arnautovic. Questo è quanto svelato da “Fcinter1908.it”, con la “Gazzetta dello Sport” che ha svelato le caratteristiche del ragazzo: “Romano è l’ultimo prospetto su cui l’Inter ha deciso di scommettere per il futuro. La dirigenza ha svolto un mercato parallelo, fatto di talenti tutti da scoprire in prospettiva: Topalovic e Alex Perez, ad esempio. L’argentino è classe 2006 e si è formato nel settore giovanile del Panathinaikos”.

Colpo Inter, ecco Thiago Romano

E poi ancora: “È un esterno sinistro molto dotato tecnicamente, che può giocare sia largo sia da mezzala, rendendosi di fatto un jolly per la trequarti. Nell’ultima stagione, nell’Under 19, ha sommato 9 gol e 5 assist in 1591 minuti giocati, senza essere mai schierato in prima squadra. Tuttavia, in nazionale gode già di una certa considerazione ed è da tempo nel giro dell’Under 20 dell’Argentina, con cui ha già collezionato 5 presenze”.