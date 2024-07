L’uscita di Immobile può riavvicinare Greenwood | Ora la Lazio può battere la concorrenza dell’OM

Una giornata per cuori forti. Nella giornata di ieri, dalla presentazione di Baroni fino alla presentazione del progetto Flaminio passando per la conferenza di Lotito, in casa Lazio non c’è stato un attimo di tregua. A prendersi però le luci dei riflettori è senza dubbio il possibile addio di Immobile. Il capitano, in biancoceleste dal 2016, potrebbe realmente lasciare la Capitale destinazione Besiktas: una cessione che permetterebbe a Lotito di risparmiare circa 20 milioni lordi.

Il Marsiglia è vicino a Greenwood ma la Lazio continua a sperare, ora coi soldi risparmiati per Immobile