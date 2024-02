Luton Town-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Il Manchester United di ten Hag ospite del Luton Town al Kenilworth Road nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Premier League. Red Devils, sesti, hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro disputate, vincendo tre consecutive, l’ultima della quali in casa dell’Aston Villa, tra le dirette rivali per la corsa all’Europa. Davanti, il Luton Town, quartultimo, reduce da una sconfitta tra le mura amiche contro lo Sheffield United. La gara d’andata, disputata a novembre, è terminata 1-0 per il Manchester United, grazie alla rete di Lindelöf. Il match, in programma domenica alle 17.30, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (257); in streaming su Sky Go e Now.

Luton Town-Manchester United, le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Lokonga, Barkley, Doughty; Townsend, Morris; Adebayo. All. Edwards.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.