Manchester City-Tottenham gara di cartello della quattordicesima giornata di Premier League. Formazione di Guardiola, reduci dal pareggio contro il Liverpool, a caccia di una vittoria che manca da due giornate. Diversa la situazione in casa Tottenham, alla terza sconfitta consecutiva, sceso in quinta posizione in classifica. L’ultimo precedente all’Ethiad Stadium, risalente a gennaio, è terminato 4-2 per i padroni di casa. Il match, in programma domenica alle 17.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Rodri, Bernardo Silva; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola.