Ai microfoni di Radio FirenzeViola, l’ex calciatore si espresso sul prossimo impegno di campionato dell’Inter. Infatti, nella 14esima giornata di Serie A, i neroazzurri affronteranno la Fiorentina, in trasferta all’Artemio Franchi.

Fiorentina – Inter, partita cruciale

In merito al match non sono mancate le dichiarazioni di Dario Marcolin che ha proposito della prossima partita dell’Inter, ha affermato: “La classica partita che vale una stagione. La Viola è una delle due sorprese di quest’anno insieme alla Lazio. Anche se non dovesse battere l’Inter, per me sarà una squadra che rimarrà a lungo nel vertice della classifica.”

Inoltre, Marcolin ha aggiunto alcune considerazioni sul lavoro di Palladino alla Fiorentina, accostando il nome del tecnico a quello di José Mourinho:”Quando l’allenatore ha l’imbarazzo della scelta vuol dire che i giocatori sono tutti di qualità, e la bravura dell’allenatore sta proprio nel far coesistere tutti questi giocatori forti, come per esempio ha fatto Mourinho quando ha vinto il Triplete”.