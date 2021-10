Weston McKennie non convince, la Juve pensa alla cessione

Il centrocampo della Juventus è in fase di ricostruzione, l’arrivo di Locatelli non sembra sufficiente a puntellare e rigenerare il reparto, la dirigenza dei bianconeri valuta interventi sul mercato. Verso la cessione un colpo dello scorso mercato, quel Weston McKennie che con Pirlo sembrava un punto fermo ed un vero colpo di mercato al momento sembra diventato un corpo estraneo. Riscattato per 25 milioni di euro, il centrocampista potrebbe esser messo sul mercato a gennaio con l’obiettivo di far cassa e reinvestire sul mercato in entrata per regalare ad Allegri un calciatore gradito al tecnico toscano. Nel mirino ci sarebbe anche il turco dell’Inter Calhanoglu.