Fantacalcio – Le scelte per la terza giornata in pieno calciomercato

Terza giornata al via durante il calciomercato: ecco chi schierare al fantacalcio

Nonostante il mercato non si sia ancora concluso riparte la terza giornata del campionato, e del fantacalcio, nel bel mezzo delle trattative. Proviamo a centrare le scelte da fare per schierare la formazione migliore.

Oggi alle 18,30 VENEZIA-TORINO. Nei lagunari di Di Francesco puntiamo sul rientrante Pohjanpalo, Oristanio e Zampano. Nel Toro occhi puntati su Zapata, Lazaro e Linetty. Non tralasceremmo l’opzione portieri… Alle 20,45 uno dei big match di giornata tra INTER e ATALANTA. Per i nerazzurri milanesi ci sarà il recupero di Lautaro, da schierare al fianco di Thuram. Altri nomi sui quali puntare sono Barella e Dimarco. Per Gasperini, che conta numerose defezioni, spazio a Retegui, De Ketelaere e Pasalic, desideroso di rivincite dopo il rigore fallito. Dalle panchine occhio a Taremi, Zielinski e Lookman.

Sabato alle 18,30 il LECCE cercherà i primi punti contro il CAGLIARI. Per farlo Gotti punterà su Krstovic, Dorgu e Gaspar mentre Nicola tenterà il colpaccio con Piccoli, Prati e Deiola. Detto che anche per questa gara resta valida l’opzione porte, occhio anche alle possibili sorprese Rebic e Viola. Sempre alle 18,30 sarà la volta di BOLOGNA-EMPOLI. I felsinei reduci dalla batosta partenopea sono alla ricerca di rivalse e avranno in Orsolini, Fabbian e Castro le loro punte di diamante. Tra i toscani invece Colombo, Solbakken e Viti potrebbero essere i nomi “caldi”. Uno sguardo anche a Iling Junior e Sebastiano Esposito.

Sempre sabato ma alle 20,45 NAPOLI-PARMA e LAZIO-MILAN. I partenopei, con Lukaku in panchina (ma se volete potete provare ad inserirlo anche da subito…), avranno in Kvaratskhelia e Raspadori, coadiuvati da Politano e Buongiorno, gli assi da sfruttare al massimo per vincere la partita. Man, che sarebbe al terzo centro consecutivo, Bernabè e Valeri potrebbero essere le armi in più dei parmensi di dell’ex Pecchia. All’Olimpico i biancocelesti di Baroni dopo la brutta sconfitta di Udine proverà il colpaccio con Castellanos, Zaccagni e Castrovilli. Il Diavolo risponderà con Theo Hernandez, Okafor (giustiziere della Lazio lo scorso anno), e Leao. Non diomentichiamo Pulisic e Dia come carte jolly.

Domenica alle 18,30 bella sfida a Marassi tra GENOA e VERONA. La squadra di Gilardino avrà in Pinamonti, Vitinha e Messias il tridente d’attacco, mentre gli scaligeri punteranno su Lazovic, Duda e Tengstedt. Occhio ai portieri e spazio possibile anche per Mosquera e Malinovskyi. Stesso giorno e stessa ora per FIORENTINA -MONZA. I viola, forse un po’ stanchi dopo la maratona europea, dovrebbero puntare le loro fiches su Kean, Colpani e Mandragora. Tra i ragazzi di Nesta fari accesi su Maldini, Djuric e Pessina. Possibili ingressi decisivi a gara in corso per Petagna e Sottil.

Altra gara attesissima alle 20,45 quella tra JUVENTUS e ROMA. In forse tra i bianconeri l’utilizzo, almeno dal primo minuto, dei nuovi arrivi; Motta potrebbe puntare ancora su Mbangula, Yldiz e Vlahovic ma non sottovalutate le possibilità di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Per De Rossi, alla ricerca di un risultato scaccia crisi, saranno Mancini, Pellegrini e Dybala gli uomini sui quali puntare. Anche l’ex Soulè e il nuovo ariete Dovbyk scalpitano. Concluderà la giornata l’incontro tra UDINESE e COMO. Per il Fantacalcio i nomi caldi dovrebbero essere Lucca, Thauvin, Brenner e Bijol tra i friulani, Belotti, Da Cunha e Mazzitelli per Fabregas. Nome a sorpresa: Dossena.

