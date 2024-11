Dopo la vittoria contro il Lipsia in Champions League – match che ha visto trionfare i neroazzurri per 1-0 con l’autogol di Lukeba – l’Inter si occupa dei rinnovi. Infatti, la dirigenza sta per chiudere il rinnovo di Denzel Dumfries, il cui agente è atteso a Milano nei prossimi giorni.

Inter, i dettagli del rinnovo di Dumfries

Dunque in settima Yalcin Sarica dovrebbe incontrare la dirigenza dell’Inter per chiudere l’operazione che prevede per l’olandese ben 4 mln netti a stagione, più bonus di 2,5 mln, fino al 30 giugno del 2028, non è prevista invece alcune clausola rescissoria.

In questo modo il classe ’96 continuerebbe la sua avventura all’Inter, squadra in cui milita dal 2021.