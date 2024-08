Milan, Adli è in partenza | Gli agenti cercano squadra in Francia

Adli è fuori dal profetto tecnico del Milan, e gli agenti cercheranno per lui squadra in Francia. Può partire con la formula del prestito.

Yacine Adli è ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, e l’esclusione di ieri per la trasferta di Parma ne è l’ennesima conferma. Il centrocampista del Milan non è stato neanche inserito nella lista, al momento provvisoria, che il club ha depositato nelle scorse settimane in Lega, segnale definitivo di una rottura definitiva. Fonseca con lui è stato chiaro.

Adli cerca squadra in Francia, il Milan apre al prestito

Per questo motivo l’entourage sarebbe al lavoro per trovagli una nuova sistemazione scrive questa mattina Tuttosport, con la Francia che sembrerebbe essere la soluzione ideale. Stando al quotidiano, infatti, Adli potrebbe tornare in patria con la formula del prestito, con i prossimi giorni che saranno decisivo sotto questo punto di vista.